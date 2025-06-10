Delta Icon Pack 2.4.0
Минимализм без фона, чистый стиль и иконки, которые не кричат, но цепляют
Delta Icon Pack — это набор иконок без подложек, созданных для тех, кто любит порядок и лёгкость в интерфейсе. Никаких тяжёлых теней, рамок или вычурных деталей — только чистые символы и тонкая цветовая палитра. Иконки выглядят аккуратно, легко ложатся на обои любого стиля и не спорят с дизайном системы.
В комплекте — сотни иконок, маскировка нестилизованных приложений, поддержка популярных лаунчеров и обновления. Всё устанавливается быстро, работает стабильно. Отличный выбор, если хочешь обновить интерфейс без визуального шума, но с чувством вкуса.
Полная версия
Скачать Delta Icon Pack v2.4.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.