Описание

Delta Icon Pack — это набор иконок без подложек, созданных для тех, кто любит порядок и лёгкость в интерфейсе. Никаких тяжёлых теней, рамок или вычурных деталей — только чистые символы и тонкая цветовая палитра. Иконки выглядят аккуратно, легко ложатся на обои любого стиля и не спорят с дизайном системы.





В комплекте — сотни иконок, маскировка нестилизованных приложений, поддержка популярных лаунчеров и обновления. Всё устанавливается быстро, работает стабильно. Отличный выбор, если хочешь обновить интерфейс без визуального шума, но с чувством вкуса.