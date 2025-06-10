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Delta Icon Pack

Delta Icon Pack 2.4.0

Минимализм без фона, чистый стиль и иконки, которые не кричат, но цепляют
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Версия:
2.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Leif Niemczik
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Delta Icon Pack — это набор иконок без подложек, созданных для тех, кто любит порядок и лёгкость в интерфейсе. Никаких тяжёлых теней, рамок или вычурных деталей — только чистые символы и тонкая цветовая палитра. Иконки выглядят аккуратно, легко ложатся на обои любого стиля и не спорят с дизайном системы.


В комплекте — сотни иконок, маскировка нестилизованных приложений, поддержка популярных лаунчеров и обновления. Всё устанавливается быстро, работает стабильно. Отличный выбор, если хочешь обновить интерфейс без визуального шума, но с чувством вкуса.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Delta Icon Pack v2.4.0 MOD APK

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Скачать Delta Icon Pack 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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