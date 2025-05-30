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Dais Dark - Poweramp v3 Skin

Dais Dark - Poweramp v3 Skin 1.5.1

Обнови Poweramp с тёмным скином с акцентами, иконками и плавной анимацией
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Версия:
1.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
JXDesigns
Категория:
Персонализация / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Dais Dark — Poweramp v3 Skin превращает плеер в стильный и современный интерфейс с акцентом на векторную графику и глубокие цветовые схемы. Скин адаптирован под тематику тёмного оформления и предлагает гибкую настройку акцентов, шрифтов и значков, сохраняя при этом удобство в использовании. В пару кликов ты можешь изменить настроение всего интерфейса.


Поддерживается выбор из десятков цветовых комбинаций, динамические углы, плавные переходы между обложками альбомов, обновлённые значки библиотеки и кастомная нижняя панель. Совместим с Poweramp v3, лёгкий, не тормозит даже на слабых устройствах. Идеально подойдёт тем, кто хочет персонализировать плеер под свой вкус, не перегружая его визуально.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Dais Dark - Poweramp v3 Skin v1.5.1 MOD APK

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Скачать Dais Dark - Poweramp v3 Skin 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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