Описание

Dais Dark — Poweramp v3 Skin превращает плеер в стильный и современный интерфейс с акцентом на векторную графику и глубокие цветовые схемы. Скин адаптирован под тематику тёмного оформления и предлагает гибкую настройку акцентов, шрифтов и значков, сохраняя при этом удобство в использовании. В пару кликов ты можешь изменить настроение всего интерфейса.





Поддерживается выбор из десятков цветовых комбинаций, динамические углы, плавные переходы между обложками альбомов, обновлённые значки библиотеки и кастомная нижняя панель. Совместим с Poweramp v3, лёгкий, не тормозит даже на слабых устройствах. Идеально подойдёт тем, кто хочет персонализировать плеер под свой вкус, не перегружая его визуально.