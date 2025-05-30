Dais Dark - Poweramp v3 Skin 1.5.1
Обнови Poweramp с тёмным скином с акцентами, иконками и плавной анимацией
Dais Dark — Poweramp v3 Skin превращает плеер в стильный и современный интерфейс с акцентом на векторную графику и глубокие цветовые схемы. Скин адаптирован под тематику тёмного оформления и предлагает гибкую настройку акцентов, шрифтов и значков, сохраняя при этом удобство в использовании. В пару кликов ты можешь изменить настроение всего интерфейса.
Поддерживается выбор из десятков цветовых комбинаций, динамические углы, плавные переходы между обложками альбомов, обновлённые значки библиотеки и кастомная нижняя панель. Совместим с Poweramp v3, лёгкий, не тормозит даже на слабых устройствах. Идеально подойдёт тем, кто хочет персонализировать плеер под свой вкус, не перегружая его визуально.
Полная версия
Скачать Dais Dark - Poweramp v3 Skin v1.5.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.