GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked) 4.0.5
Делай фото с координатами, временем и местом — всё фиксируется автоматически
GPS Камера с геометкой — это утилита для фотофиксации с точной привязкой к геолокации. Каждое фото, сделанное в приложении, автоматически получает дату, время и GPS-координаты. Делай снимок — и на нём уже будет видно, где ты находишься. Приложение отлично подходит для путешествий, отчётных фото или просто для ведения визуального журнала. Всё, что ты фиксируешь, сохраняется с точной меткой на карте.
Снимки удобно сортируются по маршрутам, событиям и местам — больше не придётся вспоминать, где и когда был сделан тот кадр. Работает офлайн, сохраняет фото в высоком качестве, поддерживает экспорт и совместное использование. Установи и используй для туризма, полевых работ или просто на каждый день — пусть каждое фото говорит больше, чем тысяча слов.
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Скачать GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked) v4.0.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.