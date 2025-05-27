Описание

GPS Камера с геометкой — это утилита для фотофиксации с точной привязкой к геолокации. Каждое фото, сделанное в приложении, автоматически получает дату, время и GPS-координаты. Делай снимок — и на нём уже будет видно, где ты находишься. Приложение отлично подходит для путешествий, отчётных фото или просто для ведения визуального журнала. Всё, что ты фиксируешь, сохраняется с точной меткой на карте.





Снимки удобно сортируются по маршрутам, событиям и местам — больше не придётся вспоминать, где и когда был сделан тот кадр. Работает офлайн, сохраняет фото в высоком качестве, поддерживает экспорт и совместное использование. Установи и используй для туризма, полевых работ или просто на каждый день — пусть каждое фото говорит больше, чем тысяча слов.