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GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked)

GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked) 4.0.5

Делай фото с координатами, временем и местом — всё фиксируется автоматически
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Версия:
4.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Galaxy studio apps
Категория:
Навигаторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

GPS Камера с геометкой — это утилита для фотофиксации с точной привязкой к геолокации. Каждое фото, сделанное в приложении, автоматически получает дату, время и GPS-координаты. Делай снимок — и на нём уже будет видно, где ты находишься. Приложение отлично подходит для путешествий, отчётных фото или просто для ведения визуального журнала. Всё, что ты фиксируешь, сохраняется с точной меткой на карте.


Снимки удобно сортируются по маршрутам, событиям и местам — больше не придётся вспоминать, где и когда был сделан тот кадр. Работает офлайн, сохраняет фото в высоком качестве, поддерживает экспорт и совместное использование. Установи и используй для туризма, полевых работ или просто на каждый день — пусть каждое фото говорит больше, чем тысяча слов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked) v4.0.5 MOD APK

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Скачать GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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