Описание

Sky Tonight — это мобильный планетарий нового поколения, созданный для всех, кто хочет исследовать ночное небо. Приложение отвечает на три главных вопроса: что это за звезда, когда появится объект, и где его искать. Смотри на небо через экран, и Sky Tonight подскажет, что именно ты видишь — от планет до спутников и редких астрономических событий.





Ты можешь настроить отображение созвездий, задать предел видимости по звездной величине, включить напоминания и отслеживать уникальные траектории. Всё — в удобном интерфейсе с визуализацией в реальном времени. Разработчики Star Walk сделали акцент на гибкость и простоту: подойдёт как новичкам, так и опытным любителям астрономии. Sky Tonight — это карманный гид по Вселенной, который помогает не просто смотреть на звёзды, а понимать их.