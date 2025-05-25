Sky Tonight - Карта созвездий (Мод, Unlocked) 2.2.0
Узнай, что над головой: карта звёздного неба, напоминания и трекинг объектов
Sky Tonight — это мобильный планетарий нового поколения, созданный для всех, кто хочет исследовать ночное небо. Приложение отвечает на три главных вопроса: что это за звезда, когда появится объект, и где его искать. Смотри на небо через экран, и Sky Tonight подскажет, что именно ты видишь — от планет до спутников и редких астрономических событий.
Ты можешь настроить отображение созвездий, задать предел видимости по звездной величине, включить напоминания и отслеживать уникальные траектории. Всё — в удобном интерфейсе с визуализацией в реальном времени. Разработчики Star Walk сделали акцент на гибкость и простоту: подойдёт как новичкам, так и опытным любителям астрономии. Sky Tonight — это карманный гид по Вселенной, который помогает не просто смотреть на звёзды, а понимать их.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.