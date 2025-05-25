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Sky Tonight - Карта созвездий (Мод, Unlocked)

Sky Tonight - Карта созвездий (Мод, Unlocked) 2.2.0

Узнай, что над головой: карта звёздного неба, напоминания и трекинг объектов
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Версия:
2.2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Vito Technology
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Sky Tonight — это мобильный планетарий нового поколения, созданный для всех, кто хочет исследовать ночное небо. Приложение отвечает на три главных вопроса: что это за звезда, когда появится объект, и где его искать. Смотри на небо через экран, и Sky Tonight подскажет, что именно ты видишь — от планет до спутников и редких астрономических событий.


Ты можешь настроить отображение созвездий, задать предел видимости по звездной величине, включить напоминания и отслеживать уникальные траектории. Всё — в удобном интерфейсе с визуализацией в реальном времени. Разработчики Star Walk сделали акцент на гибкость и простоту: подойдёт как новичкам, так и опытным любителям астрономии. Sky Tonight — это карманный гид по Вселенной, который помогает не просто смотреть на звёзды, а понимать их.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sky Tonight - Карта созвездий (Мод, Unlocked) v2.2.0 MOD APK

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Скачать Sky Tonight - Карта созвездий (Мод, Unlocked) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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