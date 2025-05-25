Perplexity - Ask Anything (Мод, Unlocked) 2.46.1
Один вопрос — точный ответ: ИИ‑помощник, который всегда под рукой
Perplexity - Ask Anything — это умный поисковый помощник, который мгновенно находит достоверные и актуальные ответы без рекламы и хаоса. Забудь про длинные списки ссылок — просто задай вопрос и получи сжатую, чёткую информацию, собранную на основе ведущих ИИ-моделей. Каждые пять минут — это новый инсайт, решение проблемы или нужная справка.
Приложение использует технологии OpenAI, Anthropic, Meta и других, чтобы синхронизировать историю запросов между всеми твоими устройствами. Работает бесплатно, быстро и интуитивно. Переводы, справки, объяснения, факты — всё, что ты ищешь, приходит в виде понятного ответа. Perplexity — это не просто чат с ИИ, это удобный инструмент для поиска, который работает без шума и навязывания.
Премиум разблокирован
Скачать Perplexity - Ask Anything (Мод, Unlocked) v2.46.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.