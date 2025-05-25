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Perplexity - Ask Anything (Мод, Unlocked)

Perplexity - Ask Anything (Мод, Unlocked) 2.46.1

Один вопрос — точный ответ: ИИ‑помощник, который всегда под рукой
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Версия:
2.46.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PerplexityAI
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 19:41
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Perplexity - Ask Anything — это умный поисковый помощник, который мгновенно находит достоверные и актуальные ответы без рекламы и хаоса. Забудь про длинные списки ссылок — просто задай вопрос и получи сжатую, чёткую информацию, собранную на основе ведущих ИИ-моделей. Каждые пять минут — это новый инсайт, решение проблемы или нужная справка.


Приложение использует технологии OpenAI, Anthropic, Meta и других, чтобы синхронизировать историю запросов между всеми твоими устройствами. Работает бесплатно, быстро и интуитивно. Переводы, справки, объяснения, факты — всё, что ты ищешь, приходит в виде понятного ответа. Perplexity — это не просто чат с ИИ, это удобный инструмент для поиска, который работает без шума и навязывания.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Perplexity - Ask Anything (Мод, Unlocked) v2.46.1 MOD APK

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Скачать Perplexity - Ask Anything (Мод, Unlocked) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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