Описание

Office Reader – Docx Reader — это удобное приложение для чтения и редактирования офисных документов прямо на телефоне. Открывай файлы Docx, Excel, PowerPoint без подключения к сети — быстро, просто и в любое время. Независимо от того, где ты находишься, нужный документ всегда будет доступен в два клика.





Кроме чтения, ты можешь создавать новые файлы и редактировать существующие прямо в приложении — будь то заметки, таблицы или презентации. Простой интерфейс и оптимизация под телефоны и планшеты делают Office Reader надёжным инструментом для работы и учёбы на ходу. Отличное решение, если нужно держать всё важное под контролем.