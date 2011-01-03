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Office Reader - Docx reader (Мод, Unlocked)

Office Reader - Docx reader 1.3.2

Unlocked

Все офисные файлы — у тебя под рукой, даже без интернета
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Версия:
1.3.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EZTech Apps
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
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Описание

Office Reader – Docx Reader — это удобное приложение для чтения и редактирования офисных документов прямо на телефоне. Открывай файлы Docx, Excel, PowerPoint без подключения к сети — быстро, просто и в любое время. Независимо от того, где ты находишься, нужный документ всегда будет доступен в два клика.


Кроме чтения, ты можешь создавать новые файлы и редактировать существующие прямо в приложении — будь то заметки, таблицы или презентации. Простой интерфейс и оптимизация под телефоны и планшеты делают Office Reader надёжным инструментом для работы и учёбы на ходу. Отличное решение, если нужно держать всё важное под контролем.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Office Reader - Docx reader (Мод, Unlocked) v1.3.2 MOD APK

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Скачать Office Reader - Docx reader (Мод, Unlocked) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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