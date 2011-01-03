Office Reader - Docx reader 1.3.2
Все офисные файлы — у тебя под рукой, даже без интернета
Версия:
1.3.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EZTech Apps
Обновлено:
Сегодня, 15:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание
Office Reader – Docx Reader — это удобное приложение для чтения и редактирования офисных документов прямо на телефоне. Открывай файлы Docx, Excel, PowerPoint без подключения к сети — быстро, просто и в любое время. Независимо от того, где ты находишься, нужный документ всегда будет доступен в два клика.
Кроме чтения, ты можешь создавать новые файлы и редактировать существующие прямо в приложении — будь то заметки, таблицы или презентации. Простой интерфейс и оптимизация под телефоны и планшеты делают Office Reader надёжным инструментом для работы и учёбы на ходу. Отличное решение, если нужно держать всё важное под контролем.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Office Reader - Docx reader (Мод, Unlocked) v1.3.2 MOD APK
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