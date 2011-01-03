Описание

PDF Scanner – Scan to PDF (EZScanner) — это удобный инструмент для тех, кто хочет быстро превращать фото, документы и заметки в качественные PDF-файлы. Всего пара касаний — и у тебя готовый профессиональный документ, прямо с камеры телефона.





С помощью EZScanner ты можешь не только сканировать бумажные файлы, но и конвертировать изображения, Docx, таблицы или фото в аккуратные и готовые к отправке PDF-документы. Преобразование работает быстро и без потери форматирования, а значит — не придётся ничего править вручную.





Бонусом идёт функция распознавания текста (OCR): отсканированные файлы можно превратить в редактируемые Word-документы или таблицы Excel. Это удобно, если нужно быстро внести правки или использовать данные повторно.