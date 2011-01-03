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PDF Scanner - Scan To PDF (Мод, Unlocked)

PDF Scanner - Scan To PDF 1.0.3

Unlocked

Сканируй, конвертируй, отправляй — всё с одного устройства
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EZTech Apps
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

PDF Scanner – Scan to PDF (EZScanner) — это удобный инструмент для тех, кто хочет быстро превращать фото, документы и заметки в качественные PDF-файлы. Всего пара касаний — и у тебя готовый профессиональный документ, прямо с камеры телефона.


С помощью EZScanner ты можешь не только сканировать бумажные файлы, но и конвертировать изображения, Docx, таблицы или фото в аккуратные и готовые к отправке PDF-документы. Преобразование работает быстро и без потери форматирования, а значит — не придётся ничего править вручную.


Бонусом идёт функция распознавания текста (OCR): отсканированные файлы можно превратить в редактируемые Word-документы или таблицы Excel. Это удобно, если нужно быстро внести правки или использовать данные повторно.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PDF Scanner - Scan To PDF (Мод, Unlocked) v1.0.3 MOD APK

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Скачать PDF Scanner - Scan To PDF (Мод, Unlocked) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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