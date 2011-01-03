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Face Song: AI Photo Animator (Мод, Unlocked)

Face Song: AI Photo Animator 31.0

Unlocked

Одна фотография — тысяча улыбок. Оживи своих героев за секунды!
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Версия:
31.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AT-Mobile
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Face Song: AI Photo Animator — это весёлое и простое приложение, которое превращает обычные фотографии в поющие, говорящие и двигающиеся видео. Снимок любимого питомца? Портрет друга? Детский рисунок? Всего пара касаний — и изображение оживает, как будто вышло из анимационного ролика.


Основанное на современных технологиях искусственного интеллекта, Face Song не требует специальных навыков. Всё, что тебе нужно — выбрать фото, выбрать песню или фразу, и нажать «Старт». Результат — живое, эмоциональное видео, идеально подходящее для мемов, поздравлений, сторис или просто того, чтобы повеселить друзей. Добавь немного магии в повседневные снимки, удиви близких, или создай уникальный контент для соцсетей. С Face Song каждый кадр может стать началом истории, которую хочется пересматривать снова и снова.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Face Song: AI Photo Animator (Мод, Unlocked) v31.0 MOD APK

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Скачать Face Song: AI Photo Animator (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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