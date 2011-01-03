Описание

Face Song: AI Photo Animator — это весёлое и простое приложение, которое превращает обычные фотографии в поющие, говорящие и двигающиеся видео. Снимок любимого питомца? Портрет друга? Детский рисунок? Всего пара касаний — и изображение оживает, как будто вышло из анимационного ролика.





Основанное на современных технологиях искусственного интеллекта, Face Song не требует специальных навыков. Всё, что тебе нужно — выбрать фото, выбрать песню или фразу, и нажать «Старт». Результат — живое, эмоциональное видео, идеально подходящее для мемов, поздравлений, сторис или просто того, чтобы повеселить друзей. Добавь немного магии в повседневные снимки, удиви близких, или создай уникальный контент для соцсетей. С Face Song каждый кадр может стать началом истории, которую хочется пересматривать снова и снова.