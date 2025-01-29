Al Quran Indonesia (Мод, Unlocked) 3.0.19
Погрузитесь в духовное чтение с цифровым Аль-Кораном, полным аудио сопровождением
Ассалямуалейкум Варахматулла Вабаракуту! Познакомьтесь с уникальным приложением, которое представляет собой цифровой Аль-Коран с индонезийским переводом и полным звуковым сопровождением в формате mp3. В Al Quran Indonesia вы найдете 114 сур или 30 джузов без ограничений, а возможность чтения в автономном режиме и интуитивно понятный интерфейс делают использование приложения удобным и доступным для всех.
Это приложение открывает перед вами богатство священных текстов, позволяя глубже погрузиться в духовное наследие ислама. Благодаря высокому качеству звука и цифровому Аль-Корану с полным аудио сопровождением, вы сможете не только читать, но и прослушивать каждое слово, обогащая свой опыт. Наслаждайтесь духовным чтением и изучением священных текстов, где каждый элемент создан для вашего комфорта и вдохновения.
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