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Al Quran Indonesia (Мод, Unlocked)

Al Quran Indonesia (Мод, Unlocked) 3.0.19

Погрузитесь в духовное чтение с цифровым Аль-Кораном, полным аудио сопровождением
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Версия:
3.0.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PT Dalfindo Cipta Karya
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Ассалямуалейкум Варахматулла Вабаракуту! Познакомьтесь с уникальным приложением, которое представляет собой цифровой Аль-Коран с индонезийским переводом и полным звуковым сопровождением в формате mp3. В Al Quran Indonesia вы найдете 114 сур или 30 джузов без ограничений, а возможность чтения в автономном режиме и интуитивно понятный интерфейс делают использование приложения удобным и доступным для всех.


Это приложение открывает перед вами богатство священных текстов, позволяя глубже погрузиться в духовное наследие ислама. Благодаря высокому качеству звука и цифровому Аль-Корану с полным аудио сопровождением, вы сможете не только читать, но и прослушивать каждое слово, обогащая свой опыт. Наслаждайтесь духовным чтением и изучением священных текстов, где каждый элемент создан для вашего комфорта и вдохновения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Al Quran Indonesia (Мод, Unlocked) 27 Мб Ссылка 2 27 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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