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Изображение PDF: PDF Converter (Мод, Premium Unlocked)

Изображение PDF: PDF Converter (Мод, Premium Unlocked) 3.0.10

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Версия:
3.0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Apero Technologies Group - TrustedApp
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
783

Image to PDF поможет вам легко преобразовывать любые изображения или контент в файлы PDF. Приложение определяет приоритетность процесса преобразования изображений, поэтому легко получать PDF-файлы из множества фотографий. Вы даже можете скомпилировать пакет фотографий в PDF-файл, чтобы вы могли легко отправлять что угодно куда угодно без дополнительных шагов. Приложение также дружелюбно и легко осваивается при простом использовании.


Приложение включает в себя несколько полезных инструментов, облегчающих преобразование для пользователей, намеревающихся сжимать изображения или другие файлы в формат PDF. В этом случае, если у вас есть хорошие снимки, вы можете быстро конвертировать их после обработки всех фотографий с помощью встроенного фотопроцессора для лучшего качества перед разговором. Используйте простые инструменты в своих интересах, с их простыми элементами управления и подробными опциями, чтобы создавать идеальные фотографии для конвертации. Мало того, процесс преобразования происходит быстро и может работать в фоновом режиме.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Изображение PDF: PDF Converter (Мод, Premium Unlocked) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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