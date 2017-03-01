Image to PDF поможет вам легко преобразовывать любые изображения или контент в файлы PDF. Приложение определяет приоритетность процесса преобразования изображений, поэтому легко получать PDF-файлы из множества фотографий. Вы даже можете скомпилировать пакет фотографий в PDF-файл, чтобы вы могли легко отправлять что угодно куда угодно без дополнительных шагов. Приложение также дружелюбно и легко осваивается при простом использовании.





Приложение включает в себя несколько полезных инструментов, облегчающих преобразование для пользователей, намеревающихся сжимать изображения или другие файлы в формат PDF. В этом случае, если у вас есть хорошие снимки, вы можете быстро конвертировать их после обработки всех фотографий с помощью встроенного фотопроцессора для лучшего качества перед разговором. Используйте простые инструменты в своих интересах, с их простыми элементами управления и подробными опциями, чтобы создавать идеальные фотографии для конвертации. Мало того, процесс преобразования происходит быстро и может работать в фоновом режиме.