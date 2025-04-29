Описание

Unreal Chemist — это научное приложение, которое превращает твой смартфон в интерактивную химическую лабораторию. Каждые пять минут ты проводишь опыты, моделируешь реакции и изучаешь элементы таблицы Менделеева в увлекательной игровой форме. Независимо от уровня подготовки, тебя ждёт погружение в эксперименты с детальной визуализацией процессов.





Игра предлагает химический решатель, моделирование реакций, изучение таблицы и развлекательные научные задачи, идеально подходящие для студентов, преподавателей и любителей науки. Работает офлайн и позволяет учиться через практику, без риска для здоровья. Unreal Chemist — это не просто теория, а живой опыт, который делает изучение химии лёгким, интересным и незабываемым.