Unreal Chemist - Chemistry Lab (Мод, Unlocked) 2.0.2
Исследуй химию через эксперименты и игры в виртуальной лаборатории
Unreal Chemist — это научное приложение, которое превращает твой смартфон в интерактивную химическую лабораторию. Каждые пять минут ты проводишь опыты, моделируешь реакции и изучаешь элементы таблицы Менделеева в увлекательной игровой форме. Независимо от уровня подготовки, тебя ждёт погружение в эксперименты с детальной визуализацией процессов.
Игра предлагает химический решатель, моделирование реакций, изучение таблицы и развлекательные научные задачи, идеально подходящие для студентов, преподавателей и любителей науки. Работает офлайн и позволяет учиться через практику, без риска для здоровья. Unreal Chemist — это не просто теория, а живой опыт, который делает изучение химии лёгким, интересным и незабываемым.
Разблокированы все DLC
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.