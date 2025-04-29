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Unreal Chemist - Chemistry Lab (Мод, Unlocked)

Unreal Chemist - Chemistry Lab (Мод, Unlocked) 2.0.2

Исследуй химию через эксперименты и игры в виртуальной лаборатории
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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DOSA Apps
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 02:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Unreal Chemist — это научное приложение, которое превращает твой смартфон в интерактивную химическую лабораторию. Каждые пять минут ты проводишь опыты, моделируешь реакции и изучаешь элементы таблицы Менделеева в увлекательной игровой форме. Независимо от уровня подготовки, тебя ждёт погружение в эксперименты с детальной визуализацией процессов.


Игра предлагает химический решатель, моделирование реакций, изучение таблицы и развлекательные научные задачи, идеально подходящие для студентов, преподавателей и любителей науки. Работает офлайн и позволяет учиться через практику, без риска для здоровья. Unreal Chemist — это не просто теория, а живой опыт, который делает изучение химии лёгким, интересным и незабываемым.


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Unreal Chemist - Chemistry Lab (Мод, Unlocked) v2.0.2 MOD APK

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Скачать Unreal Chemist - Chemistry Lab (Мод, Unlocked) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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