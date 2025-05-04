Описание

Защита глаз — ночной экран превращает дисплей смартфона в комфортную для глаз поверхность, идеально подходящую для чтения в темноте. Эффект «электронной бумаги» снижает нагрузку на зрение, помогая избежать сухости и раздражения после долгого времени перед экраном. Приложение делает ночной серфинг, переписку или чтение книг более уютным — словно листаешь страницы у камина.





Отслеживание времени у экрана и напоминания о перерывах помогут выработать здоровые цифровые привычки. Приложение подскажет, когда сделать паузу, покажет простые упражнения для глаз и поможет избежать переутомления. Поддержи здоровье зрения и наслаждайся гаджетом без вреда для глаз — особенно перед сном.