Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked) 5.5.7
Мягкое ночное чтение и забота о зрении в одном приложении
Защита глаз — ночной экран превращает дисплей смартфона в комфортную для глаз поверхность, идеально подходящую для чтения в темноте. Эффект «электронной бумаги» снижает нагрузку на зрение, помогая избежать сухости и раздражения после долгого времени перед экраном. Приложение делает ночной серфинг, переписку или чтение книг более уютным — словно листаешь страницы у камина.
Отслеживание времени у экрана и напоминания о перерывах помогут выработать здоровые цифровые привычки. Приложение подскажет, когда сделать паузу, покажет простые упражнения для глаз и поможет избежать переутомления. Поддержи здоровье зрения и наслаждайся гаджетом без вреда для глаз — особенно перед сном.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.