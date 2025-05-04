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Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked)

Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked) 5.5.7

Мягкое ночное чтение и забота о зрении в одном приложении
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Версия:
5.5.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
kapron-ap
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Защита глаз — ночной экран превращает дисплей смартфона в комфортную для глаз поверхность, идеально подходящую для чтения в темноте. Эффект «электронной бумаги» снижает нагрузку на зрение, помогая избежать сухости и раздражения после долгого времени перед экраном. Приложение делает ночной серфинг, переписку или чтение книг более уютным — словно листаешь страницы у камина.


Отслеживание времени у экрана и напоминания о перерывах помогут выработать здоровые цифровые привычки. Приложение подскажет, когда сделать паузу, покажет простые упражнения для глаз и поможет избежать переутомления. Поддержи здоровье зрения и наслаждайся гаджетом без вреда для глаз — особенно перед сном.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked) v5.5.7 MOD APK

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Скачать Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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