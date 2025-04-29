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The Mindfulness App (Мод, Unlocked)

The Mindfulness App (Мод, Unlocked) 6.2.0

Найди спокойствие, улучшай сон и снизь стресс с медитациями
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Версия:
6.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Reflective Technologies
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Вчера, 23:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

The Mindfulness App — это твой персональный помощник для снижения тревожности, улучшения сна и обретения внутреннего баланса. Каждые пять минут ты можешь запустить медитацию под руководством экспертов со всего мира, настроиться на день или снять напряжение перед сном. Удобный интерфейс помогает быстро выбрать нужный курс — по настроению, времени суток или цели.


Внутри тебя ждут 400+ сессий разной продолжительности, тематические курсы и напоминания, чтобы сделать практику регулярной. Подходит для новичков и опытных, работает офлайн. Если ты хочешь меньше стрессовать и больше ощущать себя в моменте — The Mindfulness App поможет найти это состояние шаг за шагом.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать The Mindfulness App (Мод, Unlocked) v6.2.0 MOD APK

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Скачать The Mindfulness App (Мод, Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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