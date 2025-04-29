Описание

The Mindfulness App — это твой персональный помощник для снижения тревожности, улучшения сна и обретения внутреннего баланса. Каждые пять минут ты можешь запустить медитацию под руководством экспертов со всего мира, настроиться на день или снять напряжение перед сном. Удобный интерфейс помогает быстро выбрать нужный курс — по настроению, времени суток или цели.





Внутри тебя ждут 400+ сессий разной продолжительности, тематические курсы и напоминания, чтобы сделать практику регулярной. Подходит для новичков и опытных, работает офлайн. Если ты хочешь меньше стрессовать и больше ощущать себя в моменте — The Mindfulness App поможет найти это состояние шаг за шагом.