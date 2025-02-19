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Fastic AI Food Calorie Tracker (Мод, Premium Unlocked)

Fastic AI Food Calorie Tracker (Мод, Premium Unlocked) 1.200.0

Откройте путь к здоровому похудению с персональными рекомендациями питания
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Версия:
1.200.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Fastic GmbH
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Приложение Fastic — это идеальный помощник для тех, кто стремится к устойчивому снижению веса и ведению здорового образа жизни. Благодаря инновационным технологиям искусственного интеллекта, этот трекер питания подбирает рацион, идеально соответствующий вашему стилю жизни и индивидуальным целям. Независимо от того, хотите ли вы похудеть, сохранить текущий вес или просто улучшить общее самочувствие, снижение веса становится естественным процессом, органично вписывающимся в вашу повседневность.


С Fastic вы получаете персональные рекомендации, которые учитывают калорийность, макро- и микронутриенты, а также особенности вашего режима. Приложение не только помогает отслеживать приемы пищи, но и мотивирует вас на пути к достижению поставленных целей, превращая процесс похудения в удобное и эффективное занятие. Планируйте свои приемы пищи, анализируйте питание и получайте советы, чтобы каждый день приближаться к лучшей версии себя.


Откройте новый уровень контроля над рационом и начните свой путь к здоровью с Fastic AI Food Tracker — вашим надежным партнером в мире здорового питания и активного образа жизни.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fastic AI Food Calorie Tracker (Мод, Premium Unlocked) v1.200.0 MOD APK

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Скачать Fastic AI Food Calorie Tracker (Мод, Premium Unlocked) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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