Версия:
1.3.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
EZ Health
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Пилатес дома – Фитнес — это идеальное приложение для занятий пилатесом и йогой, которое поможет вам тренироваться дома без затрат и легко достигать своих фитнес-целей.
Персонализированные планы тренировок автоматически записывают и отслеживают ваш прогресс, а разнообразие упражнений, включая пилатес у стены и программы для начинающих, делают занятия максимально удобными. Выбирайте из множества фитнес-курсов и видеотренировок, подходящих для любого уровня подготовки, и наслаждайтесь эффективными тренировками в любое время!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Пилатес дома - Фитнес (Мод, Premium Unlocked) v1.3.4 MOD APK
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