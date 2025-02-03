Версия:
4.35.275
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Leap Fitness Group
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Напоминание пить воду — это удобное приложение, которое поможет вам пить достаточно воды каждый день и отслеживать свои привычки. Если вы часто забываете о питьевом режиме, это приложение станет вашим личным помощником.
Просто введите свой текущий вес, и программа рассчитает оптимальное количество воды, необходимое вашему организму. Каждый раз, когда вы выпиваете чашку воды, просто добавьте её в приложение, и оно запомнит объём. Регулярные напоминания помогут вам сформировать здоровую привычку, поддерживать баланс жидкости и чувствовать себя лучше!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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