Описание

Напоминание пить воду — это удобное приложение, которое поможет вам пить достаточно воды каждый день и отслеживать свои привычки. Если вы часто забываете о питьевом режиме, это приложение станет вашим личным помощником.





Просто введите свой текущий вес, и программа рассчитает оптимальное количество воды, необходимое вашему организму. Каждый раз, когда вы выпиваете чашку воды, просто добавьте её в приложение, и оно запомнит объём. Регулярные напоминания помогут вам сформировать здоровую привычку, поддерживать баланс жидкости и чувствовать себя лучше!