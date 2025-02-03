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Brainwaves: Sleep & Meditation (Мод, Premium Unlocked)

Brainwaves: Sleep & Meditation (Мод, Premium Unlocked) 3.1.7

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Версия:
3.1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
iMobLife Inc.
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Brainwaves — это мощное приложение для глубокого расслабления, концентрации и улучшения ментального состояния, созданное The Unexplainable Store®, одним из ведущих мировых экспертов в области Brainwave-технологий.


Оно предлагает более 600 высококачественных бинауральных ритмов и изохронных тонов, гармонично сочетающихся с эмбиентной музыкой и звуками природы. Выберите программы для концентрации, медитации, снятия стресса, улучшения сна, памяти, уверенности в себе и даже исцеления.


Погрузитесь в уникальный аудиомир Brainwaves, который поможет вам достичь психологического равновесия и ментальной гармонии!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Brainwaves: Sleep & Meditation (Мод, Premium Unlocked) v3.1.7 MOD APK

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Скачать Brainwaves: Sleep & Meditation (Мод, Premium Unlocked) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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