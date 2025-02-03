Версия:
3.1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
iMobLife Inc.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Brainwaves — это мощное приложение для глубокого расслабления, концентрации и улучшения ментального состояния, созданное The Unexplainable Store®, одним из ведущих мировых экспертов в области Brainwave-технологий.
Оно предлагает более 600 высококачественных бинауральных ритмов и изохронных тонов, гармонично сочетающихся с эмбиентной музыкой и звуками природы. Выберите программы для концентрации, медитации, снятия стресса, улучшения сна, памяти, уверенности в себе и даже исцеления.
Погрузитесь в уникальный аудиомир Brainwaves, который поможет вам достичь психологического равновесия и ментальной гармонии!
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать Brainwaves: Sleep & Meditation (Мод, Premium Unlocked) v3.1.7 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer