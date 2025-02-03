Описание

Brainwaves — это мощное приложение для глубокого расслабления, концентрации и улучшения ментального состояния, созданное The Unexplainable Store®, одним из ведущих мировых экспертов в области Brainwave-технологий.





Оно предлагает более 600 высококачественных бинауральных ритмов и изохронных тонов, гармонично сочетающихся с эмбиентной музыкой и звуками природы. Выберите программы для концентрации, медитации, снятия стресса, улучшения сна, памяти, уверенности в себе и даже исцеления.





Погрузитесь в уникальный аудиомир Brainwaves, который поможет вам достичь психологического равновесия и ментальной гармонии!