Версия:
2.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hevy Gym Workout Tracker
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Hevy – Gym Log Workout Tracker — это мощное приложение, которое не только помогает в выполнении эффективных упражнений, но и тщательно отслеживает прогресс пользователей. Оно позволяет фиксировать даже самые незначительные изменения, помогая понять, какие тренировки дают наилучший результат, а какие можно исключить.
Благодаря продуманной системе персонализации, Hevy предоставляет удобный способ записывать выполненные упражнения и отслеживать успехи. Каждая завершённая тренировка становится вехой в вашем фитнес-пути, а приложение автоматически суммирует данные и создаёт таблицу достижений. Это идеальный инструмент для тех, кто стремится к постоянному прогрессу и максимальной эффективности своих тренировок.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Hevy Трекер тренировок в зале (Мод, Premium Unlocked) v2.1.0 MOD APK
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