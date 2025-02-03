Версия:
6.30
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Brainwaves for sleep, focus, meditation
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Binaural Beats Brainwaves — это мощное приложение, которое использует бинауральные ритмы для улучшения сна, концентрации и расслабления. Окунитесь в атмосферу звуков природы и ощутите эффект полного погружения.
Присоединяйтесь к 400 000 пользователей, которые уже испытали освежающее воздействие бинауральных ритмов. Всего через несколько минут прослушивания вы почувствуете себя более расслабленным, сосредоточенным и спокойным, избавитесь от стресса и тревожности. Улучшите своё ментальное состояние и продуктивность с Binaural Beats Brainwaves!
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать Binaural Beats Brainwaves (Мод, Premium Unlocked) v6.30 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer