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Binaural Beats Brainwaves (Мод, Premium Unlocked)

Binaural Beats Brainwaves (Мод, Premium Unlocked) 6.30

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Версия:
6.30
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Brainwaves for sleep, focus, meditation
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Binaural Beats Brainwaves — это мощное приложение, которое использует бинауральные ритмы для улучшения сна, концентрации и расслабления. Окунитесь в атмосферу звуков природы и ощутите эффект полного погружения.


Присоединяйтесь к 400 000 пользователей, которые уже испытали освежающее воздействие бинауральных ритмов. Всего через несколько минут прослушивания вы почувствуете себя более расслабленным, сосредоточенным и спокойным, избавитесь от стресса и тревожности. Улучшите своё ментальное состояние и продуктивность с Binaural Beats Brainwaves!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Binaural Beats Brainwaves (Мод, Premium Unlocked) v6.30 MOD APK

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Скачать Binaural Beats Brainwaves (Мод, Premium Unlocked) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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