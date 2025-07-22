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LazyFit: Home Workout Planner (Мод, Premium Unlocked)

LazyFit: Home Workout Planner (Мод, Premium Unlocked) v2.0.50

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Версия:
2.0.50
Требования:
Android 10
Разработчик:
Next Vision Limited
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Описание

LazyFit: Home Workout Planner — это приложение для тех, кто хочет заниматься спортом, но ограничен во времени. Оно предлагает простые, но эффективные упражнения, которые дают заметные результаты без необходимости тратить часы на тренировки. LazyFit уже завоевало популярность благодаря своей доступности и положительным отзывам пользователей.


С помощью встроенного опроса приложение учитывает физиологические особенности каждого пользователя, создавая персонализированные программы, которые подходят именно вам. Независимо от уровня вашей активности, вы сможете достичь подтянутого тела, оставаясь «ленивым». Попробуйте LazyFit, чтобы насладиться лёгкими и результативными тренировками!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать LazyFit: Home Workout Planner (Мод, Premium Unlocked) v2.0.50 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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