Lifesum: планировщик питания и простые рецепты (Мод, Премиум) 16.0.0
Lifesum - это приложение, которое помогает людям подходить к своему питанию и здоровому образу жизни более осознанно. Оно предлагает различные планы диеты, такие как сахар Detox, кето-ожог, и Mediterranian, чтобы помочь пользователям выбрать наиболее подходящий для них вариант.
При использовании этого приложения важно следовать инструкциям и рекомендациям, чтобы добиться наилучших результатов, сохраняя при этом здоровье. Настойчивость и выносливость играют ключевую роль в достижении успеха в любом плане питания или образа жизни. Важно быть последовательным и не сдаваться на полпути.
Lifesum также может помочь отслеживать и анализировать пищевой рацион, контролировать калорийность и уровень активности. Это мощное инструмент, который помогает пользователю сделать более информированные решения о своем здоровье и благополучии.
- Разблокированы премиум / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Lifesum: планировщик питания и простые рецепты (Мод, Премиум) 16.0.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство