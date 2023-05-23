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Lifesum: планировщик питания и простые рецепты (Мод, Премиум)

Lifesum: планировщик питания и простые рецепты (Мод, Премиум) 16.0.0

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4
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Lifesum
Версия:
16.0.0
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.sillens.shapeupclub
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
1
Просмотров:
5 627

Lifesum - это приложение, которое помогает людям подходить к своему питанию и здоровому образу жизни более осознанно. Оно предлагает различные планы диеты, такие как сахар Detox, кето-ожог, и Mediterranian, чтобы помочь пользователям выбрать наиболее подходящий для них вариант.


При использовании этого приложения важно следовать инструкциям и рекомендациям, чтобы добиться наилучших результатов, сохраняя при этом здоровье. Настойчивость и выносливость играют ключевую роль в достижении успеха в любом плане питания или образа жизни. Важно быть последовательным и не сдаваться на полпути.


Lifesum также может помочь отслеживать и анализировать пищевой рацион, контролировать калорийность и уровень активности. Это мощное инструмент, который помогает пользователю сделать более информированные решения о своем здоровье и благополучии.



Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокированы премиум / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.



 Теги темы: Премиум

Скачать Lifesum: планировщик питания и простые рецепты (Мод, Премиум) 16.0.0 взлом

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Скачать Lifesum: планировщик питания и простые рецепты (Мод, Премиум) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Lifesum: планировщик питания и простые рецепты (Мод, Премиум)


Комментарии (1)
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Veronika
Veronika 4 июня 2023 11:42
Приложение запускается, но не могу войти в личный кабинет, создать новый тоже не выходит. Всё стопорится на личном кабинете
+2
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