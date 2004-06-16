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Cricbuzz - Live Cricket Scores & News (Мод, ADFree)

Cricbuzz - Live Cricket Scores & News (Мод, ADFree) 6.16.04

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Версия:
6.16.04
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Cricbuzz.com
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 018

Смартфон - это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, и он может служить нам не только для выполнения задач, но и для развлечения и удовлетворения наших интересов. Одним из приложений, которое я хотел бы порекомендовать вам, является "Cricbuzz".


Cricbuzz, разработанное командой Crickbuzz, является одним из самых быстрых и надежных источников новостей о крикетных матчах. С этим приложением вы всегда будете в курсе всех событий в мире крикета, независимо от вашей занятости и местоположения. Приложение "Cricbuzz" предоставляет самую актуальную информацию о крикетных матчах, включая счет, статистику, расписание, новости и многое другое. Вы сможете следить за происходящим в реальном времени и быть в курсе всех важных моментов в мире крикета.


Так что, если вы являетесь поклонником этого увлекательного виде спорта, "Cricbuzz" станет вашим надежным спутником и источником актуальной информации. Независимо от того, где вы находитесь, вы всегда сможете наслаждаться крикетом и быть в курсе его событий с помощью этого удобного приложения.



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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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