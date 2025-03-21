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Здоровая спина и прямая осанка (Мод, Premium Unlocked)

Здоровая спина и прямая осанка (Мод, Premium Unlocked) 4.0.2

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Версия:
4.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
mEL Studio
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
168
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Описание

Healthy Back напоминает нам о важности здорового позвоночника, ведь гибкость и подвижность спины — это залог молодости и здоровья. В современном мире боль в спине и недостаток гибкости стали распространенными проблемами, что может привести к ухудшению осанки, сколиозу и снижению общей энергии.


Простой тест поможет вам оценить гибкость: встаньте прямо и попробуйте дотронуться ладонями до пола, не сгибая колен. Подвижность и гибкость позвоночника напрямую влияют на ваше самочувствие, поэтому регулярные упражнения для спины и шеи могут помочь вам сохранить здоровье на долгие годы. Постоянная работа за компьютером приводит к сутулости, болям в шее и пояснице, головным болям и снижению энергии. Эти проблемы возникают из-за накопления мышечных зажимов, застоев крови и онемения, что влияет на общее самочувствие. Занимайтесь своим позвоночником и держите его в форме, чтобы чувствовать себя энергичнее и здоровее!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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Скачать Здоровая спина и прямая осанка (Мод, Premium Unlocked) v4.0.2 MOD APK

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Скачать Здоровая спина и прямая осанка (Мод, Premium Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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