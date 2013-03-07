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Jillian Michaels | Fitness App (Мод, Premium Unlocked)

Jillian Michaels | Fitness App 6.1.0

Unlocked
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Версия:
6.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EM Digital LLC
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
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Описание

Jillian Michaels — идеальное приложение для тех, кто хочет достичь подтянутого тела, но не имеет времени ходить в спортзал. Это приложение предлагает пользователям множество преимуществ, включая удобство и доступ к различным формам упражнений. С помощью Jillian Michaels вы сможете легко выбрать подходящий режим тренировок, адаптированный под ваши цели и физическую подготовку, не выходя из дома.


Приложение предоставляет тренировки для всех уровней подготовки, разделенные на три категории: начальный, средний и продвинутый уровни. Новички могут начать с более простых упражнений, а опытные пользователи смогут повысить интенсивность для более эффективных тренировок. После некоторого времени вы можете выбрать более высокую интенсивность, чтобы продолжать развиваться и бросать себе вызов. Jillian Michaels — это гибкий и персонализированный подход к тренировкам, который поможет вам достичь ваших целей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Jillian Michaels | Fitness App (Мод, Premium Unlocked) v6.1.0 MOD APK

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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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