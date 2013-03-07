Описание

Jillian Michaels — идеальное приложение для тех, кто хочет достичь подтянутого тела, но не имеет времени ходить в спортзал. Это приложение предлагает пользователям множество преимуществ, включая удобство и доступ к различным формам упражнений. С помощью Jillian Michaels вы сможете легко выбрать подходящий режим тренировок, адаптированный под ваши цели и физическую подготовку, не выходя из дома.





Приложение предоставляет тренировки для всех уровней подготовки, разделенные на три категории: начальный, средний и продвинутый уровни. Новички могут начать с более простых упражнений, а опытные пользователи смогут повысить интенсивность для более эффективных тренировок. После некоторого времени вы можете выбрать более высокую интенсивность, чтобы продолжать развиваться и бросать себе вызов. Jillian Michaels — это гибкий и персонализированный подход к тренировкам, который поможет вам достичь ваших целей.