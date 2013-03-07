Описание

Если вы не привыкли к регулярным занятиям спортом, не знаете, с чего начать растяжку или просто не находите времени для этого, Bend: Stretching & Flexibility может стать вашим идеальным помощником. Это приложение предлагает простые и эффективные упражнения на растяжку, которые легко выполнять дома.





Bend предоставляет разнообразные упражнения, которые можно адаптировать под ваше время и уровень подготовки. В приложении доступны как короткие, так и более продолжительные тренировки, которые помогут вам улучшить гибкость и продлить свою активную жизнь. Упражнения регулярно обновляются и упорядочены по категориям, что упрощает выбор в зависимости от ваших потребностей и возраста.





Функция поиска по ключевым словам помогает быстро находить новые упражнения, а доска объявлений на главной странице предлагает дополнительные варианты для вашего удобства. В Bend вы найдете все необходимое для комфортного и эффективного растяжения в любое время и в любом месте.