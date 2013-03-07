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Bend: растяжка и гибкость app (Мод, Premium Unlocked)

Bend: растяжка и гибкость app (Мод, Premium Unlocked) 4.3.9

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Версия:
4.3.9
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Bend Health & Fitness, Inc.
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
53
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Описание

Если вы не привыкли к регулярным занятиям спортом, не знаете, с чего начать растяжку или просто не находите времени для этого, Bend: Stretching & Flexibility может стать вашим идеальным помощником. Это приложение предлагает простые и эффективные упражнения на растяжку, которые легко выполнять дома.


Bend предоставляет разнообразные упражнения, которые можно адаптировать под ваше время и уровень подготовки. В приложении доступны как короткие, так и более продолжительные тренировки, которые помогут вам улучшить гибкость и продлить свою активную жизнь. Упражнения регулярно обновляются и упорядочены по категориям, что упрощает выбор в зависимости от ваших потребностей и возраста.


Функция поиска по ключевым словам помогает быстро находить новые упражнения, а доска объявлений на главной странице предлагает дополнительные варианты для вашего удобства. В Bend вы найдете все необходимое для комфортного и эффективного растяжения в любое время и в любом месте.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bend: растяжка и гибкость app (Мод, Premium Unlocked) v4.3.9 MOD APK

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Скачать Bend: растяжка и гибкость app (Мод, Premium Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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