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Endel: звуковые фоны (Мод, Premium Unlocked)

Endel: звуковые фоны (Мод, Premium Unlocked) 3.122.906

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Версия:
3.122.906
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Endel Sound GmbH
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 505 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 947
Скриншоты
Описание

Endel — Звуки, призванные помочь людям заснуть и расслабиться после напряженного дня. Целый день думай о задаче! Правильные звуки могут помочь в учебе, расслаблении и сне. Чтобы помочь вам пережить день, Endel использует искусственный интеллект для создания успокаивающих звуков, подтвержденных убедительными научными данными и оцененных значительной мировой аудиторией. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта Endel может работать автономно.


Местоположение, атмосфера и частота сердечных сокращений учитываются для создания оптимального звукового опыта. Это делается в режиме реального времени, что дает Endel возможность регулировать ваше настроение в зависимости от вашего естественного цикла сна и бодрствования. Пользователи этого приложения смогут расслабиться в любое время. Когда у них все еще есть негативные эмоции, которые они не обработали, может помочь расслабление.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Endel: звуковые фоны (Мод, Premium Unlocked) v3.122.906 MOD APK

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Скачать Endel: звуковые фоны (Мод, Premium Unlocked) 505 МБ Ссылка 2 505 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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