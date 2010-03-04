Описание

Endel — Звуки, призванные помочь людям заснуть и расслабиться после напряженного дня. Целый день думай о задаче! Правильные звуки могут помочь в учебе, расслаблении и сне. Чтобы помочь вам пережить день, Endel использует искусственный интеллект для создания успокаивающих звуков, подтвержденных убедительными научными данными и оцененных значительной мировой аудиторией. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта Endel может работать автономно.





Местоположение, атмосфера и частота сердечных сокращений учитываются для создания оптимального звукового опыта. Это делается в режиме реального времени, что дает Endel возможность регулировать ваше настроение в зависимости от вашего естественного цикла сна и бодрствования. Пользователи этого приложения смогут расслабиться в любое время. Когда у них все еще есть негативные эмоции, которые они не обработали, может помочь расслабление.



