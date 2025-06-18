Slumber: Fall Asleep, Insomnia (Мод, Unlocked) 1.10.2
Использование сказок на ночь, звуков сна и медитаций для сна может помочь вам быстро заснуть и уменьшить бессонницу. Проблемы с засыпанием? Если вы дадите Slumber всего 5 минут, вы моментально погрузитесь в сон. Приложение для сна, которое было так популярно на iOS, теперь доступно и на Android.
Slumber — это сборник чрезвычайно расслабляющих историй и медитаций перед сном, которые помогут вам преодолеть бессонницу и быстро заснуть каждую ночь. Истории предназначены для того, чтобы усыпить вас, а медитации помогут вам заснуть. Вы чувствуете себя вялым и истощенным? Наше приложение для сна часто используют люди, страдающие различными нарушениями сна. Ты не можешь спать? Это приложение поможет вам лучше спать, предлагая более 650 различных сказок на ночь, которые можно читать как взрослым, так и детям. После того, как вы устроились в своей постели и положили сонную голову на подушку, наши успокаивающие звуки для сна, сказки на ночь и медитации перед сном помогут вам войти в состояние глубокого спокойствия.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.