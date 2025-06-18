Описание

Использование сказок на ночь, звуков сна и медитаций для сна может помочь вам быстро заснуть и уменьшить бессонницу. Проблемы с засыпанием? Если вы дадите Slumber всего 5 минут, вы моментально погрузитесь в сон. Приложение для сна, которое было так популярно на iOS, теперь доступно и на Android.





Slumber — это сборник чрезвычайно расслабляющих историй и медитаций перед сном, которые помогут вам преодолеть бессонницу и быстро заснуть каждую ночь. Истории предназначены для того, чтобы усыпить вас, а медитации помогут вам заснуть. Вы чувствуете себя вялым и истощенным? Наше приложение для сна часто используют люди, страдающие различными нарушениями сна. Ты не можешь спать? Это приложение поможет вам лучше спать, предлагая более 650 различных сказок на ночь, которые можно читать как взрослым, так и детям. После того, как вы устроились в своей постели и положили сонную голову на подушку, наши успокаивающие звуки для сна, сказки на ночь и медитации перед сном помогут вам войти в состояние глубокого спокойствия.