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Speech Assistant AAC (Мод, Полная версия)

Speech Assistant AAC (Мод, Полная версия) 6.4.7

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Версия:
6.4.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ASoft.nl
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
495
Скриншоты
Описание

Speech Assistant AAC — это приложение, используемое для людей с заболеваниями и трудностями в общении. Они могут общаться с другими, вводя тексты, которые затем передаются другому человеку с помощью звука. В то же время количество слов, хранящихся в соответствии с контекстом, может быть увеличено с течением времени, чтобы сэкономить время на набор текста.


Функция, которую вы можете найти в Speech Assistant AAC, проста, так как вы сможете легко общаться с другими людьми, независимо от того, в каких условиях вы находитесь. Это полностью верно для многих людей, таких как афазия, аутизм и многие другие расстройства, которые вызывают общение. трудности. В то же время использование доступно для аудитории, которую вы можете быстро выучить и добавить в приложение часто используемые слова.




Информация о модах

Полная версия открыта

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Speech Assistant AAC (Мод, Полная версия) v6.4.7 MOD APK

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Скачать Speech Assistant AAC (Мод, Полная версия) 3 МБ Ссылка 2 3 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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