Описание

Speech Assistant AAC — это приложение, используемое для людей с заболеваниями и трудностями в общении. Они могут общаться с другими, вводя тексты, которые затем передаются другому человеку с помощью звука. В то же время количество слов, хранящихся в соответствии с контекстом, может быть увеличено с течением времени, чтобы сэкономить время на набор текста.





Функция, которую вы можете найти в Speech Assistant AAC, проста, так как вы сможете легко общаться с другими людьми, независимо от того, в каких условиях вы находитесь. Это полностью верно для многих людей, таких как афазия, аутизм и многие другие расстройства, которые вызывают общение. трудности. В то же время использование доступно для аудитории, которую вы можете быстро выучить и добавить в приложение часто используемые слова.







