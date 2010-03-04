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Напоминание Пить Воду (H2O) (Мод, Pro Unlocked)

Напоминание Пить Воду (H2O) (Мод, Pro Unlocked) 2.27.1

Отслеживайте гидратацию и следуйте планам для здорового образа жизни
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Версия:
2.27.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Better Life - Health Apps
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 412
Скриншоты
Описание

Water Tracker разработан, чтобы помочь вам отслеживать ваш распорядок дня и активность. Вы всегда будете точно знать, сколько воды вам нужно каждый день. Вам не нужно наполнять свои бутылки или чашки только для того, чтобы получить комфортное количество воды. Вы можете отслеживать свое потребление и экономить деньги, делая это.


Water Tracker — это инструмент современности, потому что он отвечает потребностям пользователей. Никто не задумывался о пользе регулярного питья воды, и теперь приложение поможет вам четко запомнить эти преимущества. Приложение будет писать вам журнал вашего собственного мониторинга для вас.


Water Tracker – Напоминание о питьевой воде и диете Water Tracker – Напоминание о питьевой воде и о диете Water Tracker – Напоминание о питьевой воде и о диете


Краткосрочные планы и долгосрочные планы перечислены для вас, чтобы полагаться на реализацию. К каждому плану будет прикреплено интересное сообщение, чтобы вы могли видеть преимущества регулярного питья воды. План будет на месте и всегда будет мотивировать вас следовать ему.


Информация о модах

ПРО разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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