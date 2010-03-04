Описание

Water Tracker разработан, чтобы помочь вам отслеживать ваш распорядок дня и активность. Вы всегда будете точно знать, сколько воды вам нужно каждый день. Вам не нужно наполнять свои бутылки или чашки только для того, чтобы получить комфортное количество воды. Вы можете отслеживать свое потребление и экономить деньги, делая это.





Water Tracker — это инструмент современности, потому что он отвечает потребностям пользователей. Никто не задумывался о пользе регулярного питья воды, и теперь приложение поможет вам четко запомнить эти преимущества. Приложение будет писать вам журнал вашего собственного мониторинга для вас.





Water Tracker – Напоминание о питьевой воде и диете Water Tracker – Напоминание о питьевой воде и о диете Water Tracker – Напоминание о питьевой воде и о диете





Краткосрочные планы и долгосрочные планы перечислены для вас, чтобы полагаться на реализацию. К каждому плану будет прикреплено интересное сообщение, чтобы вы могли видеть преимущества регулярного питья воды. План будет на месте и всегда будет мотивировать вас следовать ему.