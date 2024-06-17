Meditation Mindfulness: Lojong — это приложение, которое дарит пользователям моменты расслабления, покоя, счастья и радости благодаря новому пути осознанной медитации.





Имея в наличии сотни уроков осознанности, пользователи могут свободно выбирать подходящую для них тему, находить свою проблему и делать соответствующий выбор. Испытывая множество практических упражнений, люди могут найти в себе то хорошее, что еще не открыто. Пользователи могут свободно скачивать практики и слушать их в автономном режиме, создавая списки воспроизведения своих любимых медитаций. Некоторые программы тренировки ума помогают уменьшить тревогу и стресс, справиться с депрессией и грустью.





Выполнение упражнений похоже на путешествие по самопознанию, видя, что подходит именно вам. Учитесь прощать, быть сострадательным, быть благодарным и находить сострадание внутри себя, точно так же, как и там, где мы находимся. Тем самым помогая нам узнать, что нам нужно и чего нам не хватает, чтобы измениться, чтобы помочь нам двигаться к более позитивным и оптимистичным вещам.