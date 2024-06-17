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Meditation: Lojong (Мод, Premium Unlocked)

Meditation: Lojong (Мод, Premium Unlocked) 3.0.1

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Версия:
3.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lojong Meditation, Mindfulness and Sleep
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
563

Meditation Mindfulness: Lojong — это приложение, которое дарит пользователям моменты расслабления, покоя, счастья и радости благодаря новому пути осознанной медитации.


Имея в наличии сотни уроков осознанности, пользователи могут свободно выбирать подходящую для них тему, находить свою проблему и делать соответствующий выбор. Испытывая множество практических упражнений, люди могут найти в себе то хорошее, что еще не открыто. Пользователи могут свободно скачивать практики и слушать их в автономном режиме, создавая списки воспроизведения своих любимых медитаций. Некоторые программы тренировки ума помогают уменьшить тревогу и стресс, справиться с депрессией и грустью.


Выполнение упражнений похоже на путешествие по самопознанию, видя, что подходит именно вам. Учитесь прощать, быть сострадательным, быть благодарным и находить сострадание внутри себя, точно так же, как и там, где мы находимся. Тем самым помогая нам узнать, что нам нужно и чего нам не хватает, чтобы измениться, чтобы помочь нам двигаться к более позитивным и оптимистичным вещам.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

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Скачать Meditation: Lojong (Мод, Premium Unlocked) 39 МБ Ссылка 2 39 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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