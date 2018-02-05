Описание

Motivation — Мотивация здесь, чтобы помочь в ваши плохие дни, с мотивационными цитатами и высказываниями со всего мира. Выбирайте уникальные фразы, цитаты о путешествиях и вдохновляющие цитаты, счастливые цитаты, ежедневные цитаты и многое другое!





Вам надоело чувствовать, что вы просто крутите колеса в жизни? Мотивация может помочь вам вырваться из этой колеи, создавая радость для себя каждый день. Вы ищете больше эмоциональной поддержки, чтобы помочь вам в самые трудные времена? Мотивационные цитаты — отличный способ напомнить себе, что всегда есть путь вперед.





Вы хотите улучшить себя как личность или создать максимально мотивированную команду? Вам нужна мотивация, и Мотивация здесь, чтобы помочь! Вы найдете вдохновляющие цитаты на любой случай.