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Plant Parent: Plant Care Guide (Мод, Unlocked)

Plant Parent: Plant Care Guide (Мод, Unlocked) 1.72.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Glority LLC
Версия:
1.72.1
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.plantparentai.app
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
826

Plant Parent - это незаменимый инструмент для всех, кто стремится обеспечить своим растениям заботливый и качественный уход. Это приложение не только помогает пользователям контролировать процесс полива, но и предлагает полезные функции напоминаний и календаря, чтобы обеспечить своевременный и эффективный уход за зелеными друзьями.


Однако Plant Parent - это не просто удобный помощник для ухода за растениями. Это также целое сообщество садоводов и цветоводов, где пользователи могут обмениваться опытом, советами и идеями. Благодаря функции соединения с другими участниками, вы можете получить помощь и поддержку от опытных специалистов в области растениеводства, а также делиться своими успехами и достижениями.


Более того, если у вас есть растения, которые требуют особого внимания или ухода, но вы не уверены, как их обеспечить, Plant Parent поможет вам найти профессионалов, которые смогут взяться за это дело. С помощью этого приложения вы сможете связаться с опытными садоводами и получить необходимые советы и рекомендации.



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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Plant Parent: Plant Care Guide (Мод, Unlocked) 1.72.1 взлом

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Скачать Plant Parent: Plant Care Guide (Мод, Unlocked)
60 Мб
Ссылка 2
60 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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