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Amaha: anxiety self-care (Мод, Unlocked)

Amaha: anxiety self-care (Мод, Unlocked) 3.107.1

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Версия:
3.107.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Amaha Health
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
834
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Описание

InnerHour: терапия ухода за собой - это приложение, которое помогает людям с психологическими проблемами и тревожными состояниями улучшить свое психическое благополучие. Оно предоставляет разнообразные курсы и ресурсы, которые направлены на помощь пользователям в справлении с их симптомами и стремлении к более позитивной жизни. Приложение предлагает 6 различных курсов, которые пользователи могут выбирать в зависимости от своих потребностей.


Эти курсы предоставляют комфортное и поддерживающее пространство, где пользователи могут научиться преодолевать страхи, справляться с чрезмерным стрессом и управлять своими эмоциями. Они также могут развивать здоровые привычки и избавляться от тяжелых психологических проблем. InnerHour способствует улучшению сна, снижению тревожности и повышению психологического комфорта. Путем активного участия в курсах и использования предоставленных ресурсов пользователи могут достичь психического благополучия и перейти к более позитивному образу жизни.




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Amaha: anxiety self-care (Мод, Unlocked) v3.107.1 MOD APK

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Скачать Amaha: anxiety self-care (Мод, Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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