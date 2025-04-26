android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / BeSoccer - Soccer Live Score (Мод, Unlocked)
BeSoccer - Soccer Live Score (Мод, Unlocked)

BeSoccer - Soccer Live Score (Мод, Unlocked) 5.5.9

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.5.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BeSoccer Apps
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 15:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
551
Скриншоты
Описание

BeSoccer представляет собой мощный ресурс для всех футбольных фанатов, предоставляя всестороннюю информацию о предстоящих матчах, игроках и статистических данных команд. Это приложение позволяет пользователям быть в курсе всех важных событий в мире футбола, удобно планировать просмотр игр и делиться этими планами с друзьями.


Основной упор делается на актуализацию данных в режиме реального времени, что включает обновления по трансферам игроков, статистику матчей и аналитические статьи. Это делает приложение незаменимым инструментом для глубокого понимания футбольных процессов и стратегий, что особенно ценится фанатами и аналитиками спорта.


Кроме технических данных, BeSoccer предоставляет платформу для общения и обмена мнениями среди пользователей, обогащая опыт погружения в футбольный мир. С этим приложением вы не просто следите за игрой — вы становитесь частью глобального футбольного сообщества, обсуждая каждый поворот сезона с единомышленниками.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать BeSoccer - Soccer Live Score (Мод, Unlocked) v5.5.9 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать BeSoccer - Soccer Live Score (Мод, Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
QuitNow PRO: бросайте курить (Мод, Оплачено)
QuitNow PRO: бросайте курить (Мод, Оплачено)
Version: 6.37.3
Kickboxing fitness Trainer (Мод, Premium Unlocked)
Kickboxing fitness Trainer (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.40
Ходи с MapMyWalk (Мод, Premium Unlocked)
Ходи с MapMyWalk (Мод, Premium Unlocked)
Version: 24.2.0
Pill Reminder & Med Tracker (Мод, Premium Unlocked)
Pill Reminder & Med Tracker (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.82
Напоминание Пить Воду (H2O) (Мод, Pro Unlocked)
Напоминание Пить Воду (H2O) (Мод, Pro Unlocked)
Version: 2.27.1
Endel: звуковые фоны (Мод, Premium Unlocked)
Endel: звуковые фоны (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.122.906
Meditation: Lojong (Мод, Premium Unlocked)
Meditation: Lojong (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.5.2
Asana Rebel: Get in Shape (Мод, Premium Unlocked)
Asana Rebel: Get in Shape (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.19.1.7231

Отзывы о BeSoccer - Soccer Live Score (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив