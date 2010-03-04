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Pill Reminder & Med Tracker (Мод, Premium Unlocked)

Pill Reminder & Med Tracker (Мод, Premium Unlocked) 7.75

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Версия:
7.75
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Ramtin Software Solutions, LLC
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
722
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Описание

MedList Pro — это медицинское приложение, которое помогает пациентам управлять рецептами, выписанными врачами. У вас больше не будет головной боли из-за того, что вы вовремя приняли лекарство или какое лекарство вы приняли в тот день. Теперь всех их запомнит этот ваш личный доктор!


Сначала пользователям необходимо настроить информацию о пациенте. Информация, которую вы должны предоставить, является личной информацией и медицинской информацией. Личная информация, которую необходимо заполнить, включает имя и дату рождения. Вам необходимо заполнить этот раздел, чтобы знать, кто является пациентом того же возраста, что и пациент, чтобы избежать ситуации, когда дети или пожилые люди не могут использовать определенные лекарства. Информация о заболевании включает название болезни, название лекарства и дозировку. В случае передозировки приложение предупредит пользователя.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Pill Reminder & Med Tracker (Мод, Premium Unlocked) v7.75 MOD APK

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Скачать Pill Reminder & Med Tracker (Мод, Premium Unlocked) 10 МБ Ссылка 2 10 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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