Описание

MedList Pro — это медицинское приложение, которое помогает пациентам управлять рецептами, выписанными врачами. У вас больше не будет головной боли из-за того, что вы вовремя приняли лекарство или какое лекарство вы приняли в тот день. Теперь всех их запомнит этот ваш личный доктор!





Сначала пользователям необходимо настроить информацию о пациенте. Информация, которую вы должны предоставить, является личной информацией и медицинской информацией. Личная информация, которую необходимо заполнить, включает имя и дату рождения. Вам необходимо заполнить этот раздел, чтобы знать, кто является пациентом того же возраста, что и пациент, чтобы избежать ситуации, когда дети или пожилые люди не могут использовать определенные лекарства. Информация о заболевании включает название болезни, название лекарства и дозировку. В случае передозировки приложение предупредит пользователя.