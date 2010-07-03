StrongLifts Weight Lifting Log (Мод, Pro Unlocked) 3.7.10
StrongLifts Weight Lifting Log — это трекер для поднятия тяжестей, предназначенный для любителей тренажерного зала или любителей спорта. Пользователи будут создавать программу в этом приложении и записывать упражнения, чтобы получить хорошие результаты.
Приложение спроектировано так, чтобы быть чистым и простым, но интуитивно понятным, что упрощает доступ к нему. Лаконичный интерфейс — важный элемент, который впечатляет каждого пользователя. Кроме того, пользователям необходимо нажимать для записи упражнений, а журнал тяжелой атлетики StrongLifts обеспечивает минимальное количество нажатий, чтобы пользователи могли быстро записывать повторения и повторения без ввода данных.
Использование приложения простое, несложное и громоздкое, как и другие приложения для тренировок, поэтому пользователи могут легко выбрать и установить его. Пауэрлифтер создает приложение с расширенными функциями, чтобы удовлетворить все требования пользователя.
Информация о модах
Pro версия разблокирована
Скачать StrongLifts Weight Lifting Log (Мод, Pro Unlocked) 3.7.10 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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