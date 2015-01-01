Описание

Thenx — это приложение с полезными возможностями, которое может помочь пользователям в бодибилдинге с рядом уникальных и привлекательных функций. Если вы человек, который хочет улучшить свое здоровье и физическую форму, это необходимый и удобный инструмент для достижения наилучшего тренировочного эффекта. Наслаждайтесь тренировками с профессиональными тренировками в соответствии с вашими настройками, чтобы быстро достичь желаемой формы тела.





Thenx владеет чрезвычайно высококачественной системой интерфейса и тщательно инвестирует в предоставление пользователям наилучшего опыта. При доступе к этому приложению вы можете увидеть предварительно записанные функции на экране и легко получить к ним доступ одним касанием. В основном интерфейсе вы увидите порядок приоритета от упражнений, которые необходимо выполнить, до предлагаемых упражнений, которые классифицированы предельно четко и подробно. Кроме того, благодаря умному интерфейсу вы можете полностью найти упражнения, которые вам больше всего нужны и которые вы хотите испытать. Благодаря выдающимся функциям интерфейса это приложение обещает стать хорошим менеджером для вашей практики.