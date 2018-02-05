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Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь (Unlocked)

Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь (Unlocked) 6.62

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Версия:
6.62
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Calm.com, Inc.
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 278
Скриншоты
Описание

Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь  Если вы переживаете, что ваш мозг не будет отдыхать и все ваши мысли будут ходить по кругу, то вы планируете бороться с бессонницей с помощью Calm - Meditate, Sleep, Relax.


Ваш сон станет спокойным. Вы почувствуете себя более уверенно, проснулись и готовы к успеху. Вы успокаиваете беспокойный ум и пребываете в глубокой медитации лучше, чем когда-либо прежде. Многие люди связывают свои проблемы с недостатком сна, решить которые можно только с помощью этого приложения.


Вам больше не нужно бороться с бессонницей с помощью этого полезного приложения. Избавьтесь от стресса и беспокойства - наконец-то выспитесь со Спокойствием и проведите прекрасный день!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь (Unlocked) v6.62 MOD APK

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Скачать Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь (Unlocked) 50 МБ Ссылка 2 50 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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