Описание

Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь — Если вы переживаете, что ваш мозг не будет отдыхать и все ваши мысли будут ходить по кругу, то вы планируете бороться с бессонницей с помощью Calm - Meditate, Sleep, Relax.





Ваш сон станет спокойным. Вы почувствуете себя более уверенно, проснулись и готовы к успеху. Вы успокаиваете беспокойный ум и пребываете в глубокой медитации лучше, чем когда-либо прежде. Многие люди связывают свои проблемы с недостатком сна, решить которые можно только с помощью этого приложения.





Вам больше не нужно бороться с бессонницей с помощью этого полезного приложения. Избавьтесь от стресса и беспокойства - наконец-то выспитесь со Спокойствием и проведите прекрасный день!