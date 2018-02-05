Версия:
6.62
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Calm.com, Inc.
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 50 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 278
Описание
Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь — Если вы переживаете, что ваш мозг не будет отдыхать и все ваши мысли будут ходить по кругу, то вы планируете бороться с бессонницей с помощью Calm - Meditate, Sleep, Relax.
Ваш сон станет спокойным. Вы почувствуете себя более уверенно, проснулись и готовы к успеху. Вы успокаиваете беспокойный ум и пребываете в глубокой медитации лучше, чем когда-либо прежде. Многие люди связывают свои проблемы с недостатком сна, решить которые можно только с помощью этого приложения.
Вам больше не нужно бороться с бессонницей с помощью этого полезного приложения. Избавьтесь от стресса и беспокойства - наконец-то выспитесь со Спокойствием и проведите прекрасный день!
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Скачать Calm - Медитируйте, Спите, Расслабляйтесь (Unlocked) v6.62 MOD APK
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