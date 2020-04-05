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mySugr - Diabetes Tracker Log (Мод, Pro Unlocked)

mySugr - Diabetes Tracker Log (Мод, Pro Unlocked) 3.117.1

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Версия:
3.117.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
mySugr GmbH
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
338
Скриншоты
Описание

mySugr - это удобное приложение, которое облегчает мониторинг уровня сахара в крови, и оно является важным инструментом для всех, кто нуждается в этом контроле. mySugr позволяет вам легко измерять уровень сахара в крови, не прибегая к походам в больницу. Просто используйте приложение на своем мобильном устройстве для быстрого и точного измерения. Приложение работает в режиме реального времени и автоматически собирает данные о вашем состоянии здоровья на основе предоставленной вами информации.


Эти данные затем могут быть отображены на умных часах для удобства мониторинга. mySugr предоставляет не только средство для измерения уровня сахара, но и ценные советы и ресурсы для тех, кто контролирует диабет. Эти советы могут помочь вам принимать более здоровые решения и улучшить качество вашей жизни. Приложение также предлагает разнообразные интересные функции, которые помогут вам более эффективно контролировать свой диабет. Это дополнительные инструменты, которые могут быть полезными для управления вашим здоровьем.mySugr становится полезным компаньоном для тех, кто нуждается в мониторинге уровня сахара в крови, и обеспечивает удобство, информацию и поддержку, необходимые для улучшения качества жизни.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать mySugr - Diabetes Tracker Log (Мод, Pro Unlocked) v3.117.1 MOD APK

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Скачать mySugr - Diabetes Tracker Log (Мод, Pro Unlocked) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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