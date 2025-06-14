Calorie Counter - MyNetDiary (Мод, Unlocked) 9.4.3
Calorie Counter – MyNetDiary представляет собой комплексное решение для тех, кто стремится взять под контроль своё питание, диету и достижение целей по улучшению здоровья и снижению веса. Это приложение разработано таким образом, чтобы предоставлять пользователям глубоко персонализированный опыт, основанный на научном подходе к диетологии и здоровому образу жизни.
С помощью "MyNetDiary" вы получаете доступ к одной из самых обширных баз данных продуктов питания, что позволяет легко находить и регистрировать все, что вы едите. Функция сканирования штрих-кодов упрощает процесс добавления продуктов в дневник питания, делая отслеживание калорий и питательных веществ быстрым и точным делом.
Кроме того, приложение предлагает детальное отслеживание не только макроэлементов, таких как белки, жиры и углеводы, но и микроэлементов, что является важным аспектом для полноценного питания и поддержания здоровья. Настраиваемые информационные панели позволяют вам видеть только ту информацию, которая вам нужна, адаптируя приложение под свои личные предпочтения и цели.
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Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.