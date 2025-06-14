Описание

Calorie Counter – MyNetDiary представляет собой комплексное решение для тех, кто стремится взять под контроль своё питание, диету и достижение целей по улучшению здоровья и снижению веса. Это приложение разработано таким образом, чтобы предоставлять пользователям глубоко персонализированный опыт, основанный на научном подходе к диетологии и здоровому образу жизни.





С помощью "MyNetDiary" вы получаете доступ к одной из самых обширных баз данных продуктов питания, что позволяет легко находить и регистрировать все, что вы едите. Функция сканирования штрих-кодов упрощает процесс добавления продуктов в дневник питания, делая отслеживание калорий и питательных веществ быстрым и точным делом.





Кроме того, приложение предлагает детальное отслеживание не только макроэлементов, таких как белки, жиры и углеводы, но и микроэлементов, что является важным аспектом для полноценного питания и поддержания здоровья. Настраиваемые информационные панели позволяют вам видеть только ту информацию, которая вам нужна, адаптируя приложение под свои личные предпочтения и цели.