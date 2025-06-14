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Calorie Counter - MyNetDiary (Мод, Unlocked)

Calorie Counter - MyNetDiary (Мод, Unlocked) 9.4.3

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Версия:
9.4.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MyNetDiary.com
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 16:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
74
Скриншоты
Описание

Calorie Counter – MyNetDiary представляет собой комплексное решение для тех, кто стремится взять под контроль своё питание, диету и достижение целей по улучшению здоровья и снижению веса. Это приложение разработано таким образом, чтобы предоставлять пользователям глубоко персонализированный опыт, основанный на научном подходе к диетологии и здоровому образу жизни.


С помощью "MyNetDiary" вы получаете доступ к одной из самых обширных баз данных продуктов питания, что позволяет легко находить и регистрировать все, что вы едите. Функция сканирования штрих-кодов упрощает процесс добавления продуктов в дневник питания, делая отслеживание калорий и питательных веществ быстрым и точным делом.


Кроме того, приложение предлагает детальное отслеживание не только макроэлементов, таких как белки, жиры и углеводы, но и микроэлементов, что является важным аспектом для полноценного питания и поддержания здоровья. Настраиваемые информационные панели позволяют вам видеть только ту информацию, которая вам нужна, адаптируя приложение под свои личные предпочтения и цели.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Calorie Counter - MyNetDiary (Мод, Unlocked) v9.4.3 MOD APK

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Скачать Calorie Counter - MyNetDiary (Мод, Unlocked) 126 Мб Ссылка 2 126 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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