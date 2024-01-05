Описание

Healthi: Personal Weight Loss - это ваш надежный компаньон в пути к здоровому образу жизни и достижению желаемой физической формы. Это приложение подходит для всех возрастов и уровней физической активности, предоставляя индивидуальный подход к каждому пользователю. Вам больше не нужно беспокоиться о сложных диетах и неэффективных методах похудения. Healthi предлагает вам создать собственный план, основанный на ваших целях и предпочтениях. Вы можете установить желаемый вес и скорость снижения веса, а приложение будет помогать вам следить за достижением поставленных целей.





Одной из ключевых особенностей Healthi является возможность отслеживания пищевого рациона. Вы можете вносить информацию о потребляемых продуктах и получать рекомендации по калорийности и питательным веществам. Это поможет вам контролировать свой рацион и делать более здоровые выборы в еде.





Помимо этого, приложение предоставляет доступ к тренировочным программам и упражнениям, которые подходят для ваших физических возможностей. Вы можете составлять собственные тренировки и отслеживать прогресс в фитнесе.