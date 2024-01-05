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Healthi: Weight Loss, Diet App (Мод, Unlocked)

Healthi: Weight Loss, Diet App 9.8

Unlocked
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Версия:
9.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sunshine Health Studios
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
144
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Описание

Healthi: Personal Weight Loss - это ваш надежный компаньон в пути к здоровому образу жизни и достижению желаемой физической формы. Это приложение подходит для всех возрастов и уровней физической активности, предоставляя индивидуальный подход к каждому пользователю. Вам больше не нужно беспокоиться о сложных диетах и неэффективных методах похудения. Healthi предлагает вам создать собственный план, основанный на ваших целях и предпочтениях. Вы можете установить желаемый вес и скорость снижения веса, а приложение будет помогать вам следить за достижением поставленных целей.


Одной из ключевых особенностей Healthi является возможность отслеживания пищевого рациона. Вы можете вносить информацию о потребляемых продуктах и получать рекомендации по калорийности и питательным веществам. Это поможет вам контролировать свой рацион и делать более здоровые выборы в еде.


Помимо этого, приложение предоставляет доступ к тренировочным программам и упражнениям, которые подходят для ваших физических возможностей. Вы можете составлять собственные тренировки и отслеживать прогресс в фитнесе.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Healthi: Weight Loss, Diet App (Мод, Unlocked) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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