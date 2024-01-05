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The Tapping Solution (Мод, Unlocked)

The Tapping Solution (Мод, Unlocked) 4.4.0

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Версия:
4.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
The Tapping Solution, LLC
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3

Вы когда-нибудь чувствовали стресс, беспокойство или усталость каждый день? Хотите найти простой и эффективный метод снятия стресса и улучшения настроения? Позвольте представить вам приложение – мощный и простой в использовании инструмент, который поможет вам раскрыть свой внутренний потенциал и достичь душевного равновесия.


The Tapping Solution — это революционное приложение, разработанное на основе EFT (техники эмоциональной свободы), также известного как «таппинг» — метода, который сочетает сопереживание эмоциональному состоянию с активацией точек акупрессуры на теле. Методика таппинга позволяет пользователям постукивать по определённым точкам на теле, одновременно концентрируясь на своих эмоциях и мыслях. Это помогает высвободить и сбалансировать энергию, улучшая как физическое, так и эмоциональное состояние.


Используя The Tapping Solution, вы сможете легко и эффективно справляться с ежедневными стрессами и беспокойствами. Просто следуйте инструкциям в приложении, чтобы начать постукивание и направлять свои мысли и чувства в позитивное русло. Приложение предлагает разнообразные сеансы таппинга для различных нужд: от снятия стресса и тревоги до улучшения сна и повышения самооценки. С этим приложением вы сможете открыть для себя простое и действенное средство для улучшения качества жизни и обретения внутреннего покоя.


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