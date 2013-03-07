Описание

Sleepa: Расслабляющие звуки — это приложение, которое поможет вам улучшить качество сна с помощью разнообразных успокаивающих звуков. Если ваш ум беспокоен или вы чувствуете тревогу, приложение предлагает звуковые композиции, которые поддержат вас и помогут быстрее уснуть. Новый режим таймера и уведомления добавляют удобства, позволяя легко настроить звуки под свои потребности, даже если вы используете приложение в фоновом режиме.





В Sleepa вы найдете множество звуковых образцов, направленных на решение проблемы бессонницы. Вы можете настроить звучание в зависимости от ваших предпочтений и создать идеальную атмосферу для расслабления. Это приложение станет вашим надежным помощником в борьбе с бессонницей, предоставляя индивидуальные настройки для комфортного прослушивания.