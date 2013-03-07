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Sleepo: расслабление и сон (Мод, Premium Unlocked)

Sleepo: расслабление и сон (Мод, Premium Unlocked) 4.0.0(124)

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Версия:
4.0.0(124)
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Maple Media
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84
Скриншоты
Описание

Sleepa: Расслабляющие звуки — это приложение, которое поможет вам улучшить качество сна с помощью разнообразных успокаивающих звуков. Если ваш ум беспокоен или вы чувствуете тревогу, приложение предлагает звуковые композиции, которые поддержат вас и помогут быстрее уснуть. Новый режим таймера и уведомления добавляют удобства, позволяя легко настроить звуки под свои потребности, даже если вы используете приложение в фоновом режиме.


В Sleepa вы найдете множество звуковых образцов, направленных на решение проблемы бессонницы. Вы можете настроить звучание в зависимости от ваших предпочтений и создать идеальную атмосферу для расслабления. Это приложение станет вашим надежным помощником в борьбе с бессонницей, предоставляя индивидуальные настройки для комфортного прослушивания.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sleepo: расслабление и сон (Мод, Premium Unlocked) v4.0.0(124) MOD APK

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Скачать Sleepo: расслабление и сон (Мод, Premium Unlocked) 156 Мб Ссылка 2 156 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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