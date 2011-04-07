Yoga Studio: Poses & Classes 3.3.8
Освойте йогу с нуля: видеотренировки, расписания и личный прогресс
Yoga Studio Mod APK — это ваш персональный наставник в мире йоги и осознанности, который поможет вам пройти путь от простых упражнений до продвинутых асан с учётом как физического, так и ментального состояния. Свыше 100 видеотренировок в высоком качестве, наглядно демонстрирующих правильную технику выполнения, доступны для занятий в любое время и в любом месте.
Приложение предлагает ежедневные и недельные планы тренировок, составленные на основе ваших целей и уровня подготовки. Благодаря простому интерфейсу, возможности настраивать параметры видео и функции обратной связи с онлайн-инструкторами, вы получите комфортную и эффективную тренировочную среду. Будьте уверены: Yoga Studio не просто обучает йоге — оно делает её частью вашей повседневной жизни.
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Скачать Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked) v3.3.8 MOD APK
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer