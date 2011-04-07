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Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked)

Yoga Studio: Poses & Classes 3.3.8

Unlocked

Освойте йогу с нуля: видеотренировки, расписания и личный прогресс
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Версия:
3.3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fit For Life LLC
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 338 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Yoga Studio Mod APK — это ваш персональный наставник в мире йоги и осознанности, который поможет вам пройти путь от простых упражнений до продвинутых асан с учётом как физического, так и ментального состояния. Свыше 100 видеотренировок в высоком качестве, наглядно демонстрирующих правильную технику выполнения, доступны для занятий в любое время и в любом месте.


Приложение предлагает ежедневные и недельные планы тренировок, составленные на основе ваших целей и уровня подготовки. Благодаря простому интерфейсу, возможности настраивать параметры видео и функции обратной связи с онлайн-инструкторами, вы получите комфортную и эффективную тренировочную среду. Будьте уверены: Yoga Studio не просто обучает йоге — оно делает её частью вашей повседневной жизни.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked) v3.3.8 MOD APK

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Скачать Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked) 338 Мб Ссылка 2 338 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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