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Кровяное давление (Мод, Premium Unlocked)

Кровяное давление (Мод, Premium Unlocked) 1.0.30

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Версия:
1.0.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
highsecure
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Оставайтесь в курсе состояния своего здоровья с Health Tracker, которое позволяет легко отслеживать артериальное давление, пульс и уровень сахара в крови. Эти важные индикаторы помогут вам своевременно принимать необходимые меры, особенно если вы пожилой человек или имеете проблемы с сердцем. Приложение разработано с учетом потребностей взрослых пользователей: информация представлена просто и понятно, а интерфейс интуитивно ясен для быстрого доступа к данным.


Быстрый и удобный мониторинг позволяет мгновенно оценить свое состояние, а напоминания Health Tracker помогут своевременно принимать лекарства и контролировать здоровье. Заботьтесь о себе, проверяя жизненно важные показатели прямо с экрана вашего устройства, и будьте уверены, что ваше здоровье под надежным контролем.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Кровяное давление (Мод, Premium Unlocked) v1.0.30 MOD APK

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Скачать Кровяное давление (Мод, Premium Unlocked) 26 Мб Ссылка 2 26 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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