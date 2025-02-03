Версия:
3.43.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BodyFast GmbH
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
BodyFast — приложение №1 для интервального (прерывистого) голодания с более чем 10 миллионами загрузок!
Присоединяйтесь к движению здоровых привычек и достигайте желаемого веса без жёстких диет и эффекта бумеранга. BodyFast — ваш личный проводник в мир интервального голодания, который помогает не только сбросить вес, но и оставаться энергичным и здоровым. Начните свой путь к лучшей версии себя уже сегодня!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать BodyFast Прерывистое голодание (Мод, Premium Unlocked) v3.43.0 MOD APK
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