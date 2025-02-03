Описание

BodyFast — приложение №1 для интервального (прерывистого) голодания с более чем 10 миллионами загрузок!





Присоединяйтесь к движению здоровых привычек и достигайте желаемого веса без жёстких диет и эффекта бумеранга. BodyFast — ваш личный проводник в мир интервального голодания, который помогает не только сбросить вес, но и оставаться энергичным и здоровым. Начните свой путь к лучшей версии себя уже сегодня!