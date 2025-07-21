Таймер для Тренировок Табата (Мод, Unlocked) v1.4.3
Управляй временем — выжимай максимум из каждой тренировки
Таймер для Тренировок Табата — это мощный интервальный таймер, созданный специально для высокоинтенсивных занятий, таких как HIIT, кроссфит, бег или круговые тренировки. Он позволяет точно настраивать рабочие и восстановительные интервалы, количество раундов, звуковые сигналы и даже паузы между подходами. Удобный интерфейс и гибкая система настроек помогут адаптировать таймер под любой тип тренировки — от бодибилдинга до дыхательных практик. Всё, что тебе нужно, — просто задать параметры, нажать "Старт" и сконцентрироваться на результате.
Приложение подходит не только спортсменам — его можно использовать и для продуктивной работы по технике Pomodoro, йоги, медитации или просто как секундомер. Гибкие настройки, понятный интерфейс и надёжность делают этот таймер незаменимым помощником как в зале, так и дома. Настрой себе идеальный ритм, следи за прогрессом и выжимай максимум из каждого дня — без лишних отвлечений и с полной самоотдачей. Время пошло!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.