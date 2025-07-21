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Таймер для Тренировок Табата (Мод, Unlocked)

Таймер для Тренировок Табата (Мод, Unlocked) v1.4.3

Управляй временем — выжимай максимум из каждой тренировки

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Версия:
1.4.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SimpleInnovation
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 18:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Таймер для Тренировок Табата — это мощный интервальный таймер, созданный специально для высокоинтенсивных занятий, таких как HIIT, кроссфит, бег или круговые тренировки. Он позволяет точно настраивать рабочие и восстановительные интервалы, количество раундов, звуковые сигналы и даже паузы между подходами. Удобный интерфейс и гибкая система настроек помогут адаптировать таймер под любой тип тренировки — от бодибилдинга до дыхательных практик. Всё, что тебе нужно, — просто задать параметры, нажать "Старт" и сконцентрироваться на результате.


Приложение подходит не только спортсменам — его можно использовать и для продуктивной работы по технике Pomodoro, йоги, медитации или просто как секундомер. Гибкие настройки, понятный интерфейс и надёжность делают этот таймер незаменимым помощником как в зале, так и дома. Настрой себе идеальный ритм, следи за прогрессом и выжимай максимум из каждого дня — без лишних отвлечений и с полной самоотдачей. Время пошло!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Таймер для Тренировок Табата (Мод, Unlocked) v1.4.3 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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