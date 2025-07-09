Описание

Workout Tracker & Gym Plan Log — мобильный фитнес-партнёр, который превращает смартфон в записную книжку штанги. Ты открываешь приложение, выбираешь день груди или кардио и за пять минут получаешь разогрев, таймер отдыха и подсказку веса для первого подхода. Пока мышцы отдыхают, лог уже считает повторения и подаёт лёгкий сигнал: пора к снаряду. Каждый круг — ещё один кирпич в фундамент силы. Заметишь, как цифры мотивируют сильнее, чем крик тренера.





Ключ к успеху — персональный план, который приложение строит из твоих целей, возраста и оборудования: к утру оно предложит базовую пятёрку, а к вечеру подкинет суперсет для пресса. За кулисами работает умный трекер, рисующий графики веса и максимального повторения; он хвалит за прогресс и мягко снижает нагрузку, если пропустил неделю. Чем усерднее заполняешь сет, тем быстрее открываются новые схемы, напоминания о воде и экспорт отчётов тренеру. Скачивай и начни записывать первый подход прямо сегодня.



