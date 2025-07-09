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Дневник Тренировок & Трекер (Мод, Premium Unlocked)

Дневник Тренировок & Трекер (Мод, Premium Unlocked) v12.4.5

Задай цель, фиксируй прогресс и строй тело с помощью карманного тренера

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Версия:
12.4.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GymRun Team
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 18:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Workout Tracker & Gym Plan Log — мобильный фитнес-партнёр, который превращает смартфон в записную книжку штанги. Ты открываешь приложение, выбираешь день груди или кардио и за пять минут получаешь разогрев, таймер отдыха и подсказку веса для первого подхода. Пока мышцы отдыхают, лог уже считает повторения и подаёт лёгкий сигнал: пора к снаряду. Каждый круг — ещё один кирпич в фундамент силы. Заметишь, как цифры мотивируют сильнее, чем крик тренера.


Ключ к успеху — персональный план, который приложение строит из твоих целей, возраста и оборудования: к утру оно предложит базовую пятёрку, а к вечеру подкинет суперсет для пресса. За кулисами работает умный трекер, рисующий графики веса и максимального повторения; он хвалит за прогресс и мягко снижает нагрузку, если пропустил неделю. Чем усерднее заполняешь сет, тем быстрее открываются новые схемы, напоминания о воде и экспорт отчётов тренеру. Скачивай и начни записывать первый подход прямо сегодня.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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