Дневник Тренировок & Трекер (Мод, Premium Unlocked) v12.4.5
Задай цель, фиксируй прогресс и строй тело с помощью карманного тренера
Workout Tracker & Gym Plan Log — мобильный фитнес-партнёр, который превращает смартфон в записную книжку штанги. Ты открываешь приложение, выбираешь день груди или кардио и за пять минут получаешь разогрев, таймер отдыха и подсказку веса для первого подхода. Пока мышцы отдыхают, лог уже считает повторения и подаёт лёгкий сигнал: пора к снаряду. Каждый круг — ещё один кирпич в фундамент силы. Заметишь, как цифры мотивируют сильнее, чем крик тренера.
Ключ к успеху — персональный план, который приложение строит из твоих целей, возраста и оборудования: к утру оно предложит базовую пятёрку, а к вечеру подкинет суперсет для пресса. За кулисами работает умный трекер, рисующий графики веса и максимального повторения; он хвалит за прогресс и мягко снижает нагрузку, если пропустил неделю. Чем усерднее заполняешь сет, тем быстрее открываются новые схемы, напоминания о воде и экспорт отчётов тренеру. Скачивай и начни записывать первый подход прямо сегодня.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.