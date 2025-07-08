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Happier meditation (Мод, Premium Unlocked)

Happier meditation (Мод, Premium Unlocked) v2025.7

Дыхание, тишина и сон: верни баланс с личным наставником в кармане всегда

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Версия:
2025.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Happier Meditation, Inc.
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 16:24
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Meditati — мобильный гид по осознанности, который открывает тихий «зал» медитаций за одно касание. Ты запускаешь сессию, выбираешь длительность и следуешь мягкому голосу тренера: вдох, выдох, короткая пауза — так спустя пять минут напряжение скатывается, как капли дождя с листа. Ежедневная петля проста: подключи наушники, настрой дыхание, получи утренний заряд спокойствия и отметь прогресс в календаре.


Приложение предлагает подборки по настроению, медленные сканы тела, дыхание «4-7-8» и даже минутные паузы для офиса. Внутренний умный помощник сортирует уроки по целям: избавление от тревоги, фокус на работе, расслабление перед сном. Заработанные жетоны открывают новые курсы сна, а нейромузыка мягко гасит мысли. Осталось лишь закрыть глаза — и ты уже на пути к ровному дыханию и глубокому сну.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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