Описание

Meditati — мобильный гид по осознанности, который открывает тихий «зал» медитаций за одно касание. Ты запускаешь сессию, выбираешь длительность и следуешь мягкому голосу тренера: вдох, выдох, короткая пауза — так спустя пять минут напряжение скатывается, как капли дождя с листа. Ежедневная петля проста: подключи наушники, настрой дыхание, получи утренний заряд спокойствия и отметь прогресс в календаре.





Приложение предлагает подборки по настроению, медленные сканы тела, дыхание «4-7-8» и даже минутные паузы для офиса. Внутренний умный помощник сортирует уроки по целям: избавление от тревоги, фокус на работе, расслабление перед сном. Заработанные жетоны открывают новые курсы сна, а нейромузыка мягко гасит мысли. Осталось лишь закрыть глаза — и ты уже на пути к ровному дыханию и глубокому сну.