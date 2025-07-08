Happier meditation (Мод, Premium Unlocked) v2025.7
Дыхание, тишина и сон: верни баланс с личным наставником в кармане всегда
Meditati — мобильный гид по осознанности, который открывает тихий «зал» медитаций за одно касание. Ты запускаешь сессию, выбираешь длительность и следуешь мягкому голосу тренера: вдох, выдох, короткая пауза — так спустя пять минут напряжение скатывается, как капли дождя с листа. Ежедневная петля проста: подключи наушники, настрой дыхание, получи утренний заряд спокойствия и отметь прогресс в календаре.
Приложение предлагает подборки по настроению, медленные сканы тела, дыхание «4-7-8» и даже минутные паузы для офиса. Внутренний умный помощник сортирует уроки по целям: избавление от тревоги, фокус на работе, расслабление перед сном. Заработанные жетоны открывают новые курсы сна, а нейромузыка мягко гасит мысли. Осталось лишь закрыть глаза — и ты уже на пути к ровному дыханию и глубокому сну.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.