Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked) 24.4.4
Сбрось вес за 10 дней: домашние тренировки и план питания без спортзала
Потеря веса – 10 дней дома — это простое и эффективное фитнес-приложение для похудения с ежедневными упражнениями и диетой, рассчитанное на пользователей любого уровня подготовки. Программа включает 3 уровня сложности, поэтому ты можешь выбрать свой темп и цель — будь то жиросжигание, тонус или общее укрепление. Каждые пять минут — это шаг к лучшей версии себя, без абонементов и тренеров.
Выполняй упражнения с собственным весом, без оборудования и сложных схем. Короткие, но интенсивные домашние тренировки помогут запустить метаболизм и убрать лишние килограммы уже за 10 дней. Поддерживай форму с продуманным планом питания, отслеживай прогресс и получай реальные результаты. Потеря веса – 10 дней дома — это быстрый старт, который легко встроить в любую повседневную рутину. Всё, что тебе нужно — это желание и несколько минут в день.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.