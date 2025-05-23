android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked)
Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked)

Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked) 24.4.4

Сбрось вес за 10 дней: домашние тренировки и план питания без спортзала
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
24.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GeniusTools Labs
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 20:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Потеря веса – 10 дней дома — это простое и эффективное фитнес-приложение для похудения с ежедневными упражнениями и диетой, рассчитанное на пользователей любого уровня подготовки. Программа включает 3 уровня сложности, поэтому ты можешь выбрать свой темп и цель — будь то жиросжигание, тонус или общее укрепление. Каждые пять минут — это шаг к лучшей версии себя, без абонементов и тренеров.


Выполняй упражнения с собственным весом, без оборудования и сложных схем. Короткие, но интенсивные домашние тренировки помогут запустить метаболизм и убрать лишние килограммы уже за 10 дней. Поддерживай форму с продуманным планом питания, отслеживай прогресс и получай реальные результаты. Потеря веса – 10 дней дома — это быстрый старт, который легко встроить в любую повседневную рутину. Всё, что тебе нужно — это желание и несколько минут в день.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked) v24.4.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked)
Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked)
Version: 5.5.7
The Mindfulness App (Мод, Unlocked)
The Mindfulness App (Мод, Unlocked)
Version: 6.2.0
Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked)
Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.10
Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked)
Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.3.8
Virtuagym «Фитнес» — дом и зал (Мод, Unlocked)
Virtuagym «Фитнес» — дом и зал (Мод, Unlocked)
Version: 11.4.7
Упражнения для линии челюсти (Мод, Unlocked)
Упражнения для линии челюсти (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.4
Кровяное давление (Мод, Premium Unlocked)
Кровяное давление (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.30
Бегай с MapMyRun (Мод, Premium Unlocked)
Бегай с MapMyRun (Мод, Premium Unlocked)
Version: 25.4.0

Отзывы о Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив